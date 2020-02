Ibaiti recadastra aposentados e pensionistas; atenção ao prazo

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos convoca

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ibaiti (Ibaitiprevi)está convocando todos os aposentados e pensionistas do município para o recadastramento no órgão.Poderá ser realizado nas dependências da entidade, à Rua Antônio e Moura Bueno (foto), no centro (anexo à Secretaria de Educação).

O não comparecimento acarretará no bloqueio do benefício.

Os documentos necessários são: Carteira identidade, CPF, Comprovante de Endereço, Certidão de Casamento ou Comprovante de União Estável (documento RG e CPF do cônjuge ou companheiro (a)), Certidão de Nascimento (se tiver filho menor de 18 anos) e Carteira de Trabalho.

O prazo para o comparecimento será até 20 de março.

Por que é importante você (aposentado e pensionista) se recadastrar?

Porque o recadastramento permitirá: