Ibaiti recebe mais um trator do Governo do Estado

Por intermédio do deputado Mauro Moraes

O município de Ibaiti recebeu mais um trator agrícola (foto) do Governo do Estado do Paraná, através de convênio com a Secretaria de Estado e do Abastecimento – SEAB, com emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Moraes.

O trator agrícola BM 100 4X4, novo, cabinado, atenderá a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo e tem por objetivo promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de 50 famílias de agricultores familiares, que exploram as atividades de cultivo de café, amoreira, feijão, milho, abacaxi, maracujá, goiaba e olericultura comercial, nas comunidades rurais do Patrimônio do Café, Vassoural, Ribeirão do Engano, Mina Velha, Vila Guay, Ipiranguinha, Estela, Paulistinha, São Roque do Pico, Amorinha, Carneiros, Amora Preta, Ipirangão, Santa Maria, Santo Reis, Leonardos e Fazendinha, no Município de Ibaiti.

O veículo foi solicitado pelo prefeito Dr. Antonely de Carvalho juntamente com os vereadores Antônio Carlos da Silva, Elielson Carlos Araújo, André Zaninetti, Cesar Augusto de Melo, Fabio Maldonado Fadel, José Oscar Belão e Claudio Gerolimo ao deputado estadual Mauro Moraes que intercedeu junto ao Governo do Estado Beto Richa.

O novo trator foi adquirido no convênio com a SEAB no valor de R$ 144,500,00 com contrapartida financeira do Município de Ibaiti.

De acordo com o prefeito Dr. Antonely de Carvalho, são iniciativas como esta que fortalecem ainda mais a agricultura no município. “A Administração Municipal tem se empenhado em oportunizar condições para que o produtor possa trabalhar e diversificar na sua propriedade”, disse.

O prefeito também agradeceu o apoio dos vereadores e do deputado Mauro Moraes em sempre atender o Município de Ibaiti. “Agradeço ao deputado Mauro Moraes por mais esse trator agrícola. São aquisições que vem em um momento muito importante e quem sem dúvida irá ajudar as nossas famílias do campo”, avaliou o prefeito.