Ibaiti recebe novo rolo compactador para estradas

Máquina adquirida no valor de R$ 350 mil

A cidade recebeu esta semana um rolo compactador vibratório autopropelido com cilindro para compactação de solo com capacidade de 11,3 toneladas (fotos).



O maquinário vem para equipar o quadro de máquinas da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos e vai possibilitar a realização de trabalhos com maior qualidade tendo em vista sua capacidade. O novo rolo compactador será empregado em serviços de revitalização das estradas rurais e manutenção e reparos de toda a malha viária da cidade.

Foi adquirida pelo valor de R$ 350 mil e viabilizada ao município através do Programa Paraná Cidade da Secretaria do Desenvolvimento Urbano-SEDU do Governo do Estado.

O prefeito Dr. Antonely ressaltou a importância do novo maquinário para o município. “Com esse novo equipamento, os trabalhos de obras e recuperação das vias públicas no município serão realizados com mais rapidez e eficiência. Esse é mais um equipamento adquirido pela atual administração para auxiliar na execução de obras e principalmente na revitalização das estradas rurais”, citou.