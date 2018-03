Ibaiti recebe R$ 1,5 milhão para reformas de escolas

Ordem de serviço assinada na manhã desta terça-feira

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely de Carvalho recebeu a visita do diretor administrativo financeiro do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Nereuvaldo da Silveira e da chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti – NRE, Arlete Korovisk dos Santos, na manhã desta terça-feira (27), em seu gabinete.

O objetivo da reunião foi para a assinatura da ordem de serviço para reformas das escolas estaduais pertencentes ao NRE de Ibaiti.

Ao todo serão repassados quase R$ 1,5 milhão pelo Governo do Estado através do Fundepar, são exatos R$ 1.480.000,00 para reformas de três estabelecimentos de ensino da rede estadual no município de Ibaiti.

Serão repassados R$ 1 milhão de reais para reforma geral do Centro Estadual de Educação Profissional – CEEP Seiji Hatanda. A verba será destinada para readequação da rede de gás, instalação elétrica, quadra de esportes, troca de pisos, reforma do auditório, pintura e outros serviços.

O Colégio Estadual do Campo Napoleão da Silva Reis, no distrito da Vila Guay receberá R$ 240 mil e o Colégio Estadual do Campo Margarida Franklin Gonçalves, no Distrito do Campinho receberá R$ 240 mil que serão usados para reformas em geral.

Os recursos foram aprovados pelo secretário chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni que durante visita à Ibaiti em janeiro recebeu as solicitações do prefeito para investimentos em infraestrutura para a educação no município de Ibaiti.

Para o prefeito Dr. Antonely, investir em educação é investir em maiores oportunidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas. “A Educação é uma das principais ferramentas para formar cidadãos. Agradeço ao secretário Rossoni pelo apoio dado a Educação do nosso município. Com investimentos em Educação certamente melhoramos os valores democráticos que fundamentam a vida em sociedade”, afirmou.

Participaram da reunião desta terça-feira o ex-prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos, a secretária municipal de Educação, Zélia Aristides de Carvalho, o presidente da Câmara Municipal Antônio Carlos da Silva, os vereadores Fábio Maldonado Fadel, César Augusto de Mello, Vera Lúcia Bernardes e Vera Lúcia Siqueira dos Santos, funcionários do NRE de Ibaiti e diretores das escolas contempladas.