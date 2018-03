Ibaiti recupera calçamento no centro comercial

Nos trechos onde as lajotas estão faltando ou danificadas

Para melhorar a mobilidade da população e dar mais fluidez no trânsito, a Prefeitura de Ibaiti, através do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) começou neste final de semana a recuperação do calçamento dos passeios (calçadas) da Rua Paraná, principal corredor do comércio na cidade.

O trabalho consiste na recolocação de lajotas que estavam quebradas ou haviam sido arrancadas e a recuperação do meio-fio com as guias rebaixadas.

As obras começaram no sábado (18) e domingo (19) e prosseguem durante a semana. Os homens do Demutran estão trabalhando das sete às nove, antes da abertura do comércio na Rua Paraná para não atrapalhar o trânsito de pedestre, o tráfego de veículos e o funcionamento das lojas.

Serão totalmente recuperados os trechos onde as lajotas estão faltando ou estão quebradas.

A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo revitalizar as calçadas da Rua Paraná e também conscientizar os cidadãos sobre suas responsabilidades no processo de conservação dos passeios.

A Administração Municipal segue realizando trabalhos em outros pontos do município. Além da pavimentação do calçamento nas ruas e avenidas as frentes de trabalho incluem serviços de capina, limpeza de ruas e praças, drenagens, poda de árvores, jardinagem, tapa-buracos, entre outras ações. Também estão sendo realizadas as pinturas de faixas de pedestres, lombadas e linhas de sinalização de trânsito nas ruas da cidade.

Para o prefeito Dr. Antonely de Carvalho, além de facilitar a locomoção das pessoas, a recuperação das calçadas também trarão melhor comodidade e segurança no trânsito.

“Com as calçadas em condições de acessibilidade os pedestres poderão caminhar tranquilamente sem o risco de acidente”, disse o prefeito.