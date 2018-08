Ibaiti recupera estrada alternativa na zona rural

Para Vila Guay e Vassoural durante obras do DER na PR-436

A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos de Ibaiti está realizando um trabalho intensivo de recuperação das estradas vicinais e pontes em toda zona rural do município. O trabalho de recuperação das estradas é uma das metas da atual Administração Municipal. Locais que antes não possuía a mínima condição de tráfego, hoje recebe a aprovação dos usuários e moradores que necessitam se deslocar para outras localidades com segurança e conforto. O escoamento da produção rural também está ganhando mais agilidade com as estradas recuperadas.

Uma das estradas que passou por recuperação com as máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, é a estrada alternativa que liga a BR-153 ao Distrito de Vila Guay. A estrada é conhecida por ‘Estrada do Chigueto’. As obras de patrolamento e cascalhamento na estrada permitem que a via seja uma alternativa segura para os moradores dos distritos de Vila Guay e Vassoural se deslocarem para a sede do Município sem o transtorno de passarem pela Rodovia PR-436 que passa por recuperação por uma empresa terceirizada contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR, principalmente em dias de chuvas.

“O cascalhamento na estrada nas proximidades do Chigueto irá facilitar o trânsito na PR-436 enquanto estiver em manutenção” falou o prefeito Dr. Antonely.

Segundo o prefeito, boas estradas melhora a qualidade de vida da população, com transporte seguro dos moradores, estudantes e facilita o escoamento da produção. “Estradas em boas condições garantem segurança para a população e evitam grandes perdas durante o transporte da produção agrícola e, assim, aumentam a renda durante a comercialização”, disse.