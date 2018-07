Ibaiti reforma 14 pontes com madeiras doadas

Pela Klabin nos bairros rurais

A Prefeitura de Ibaiti vai recuperar várias pontes em estradas rurais do município. O pacote de obras será realizado através da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo e a Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos.

Serão 14 pontes distribuídas em todo o município localizadas nos bairros Ribeirão do Engano, Distrito do Vassoural, Distrito de Vila Guay, Bairro Ipiranguinha, Bairro Mina Velha, Vila Rural São Roque do Pico, Distrito de Amorinha, Bairro dos Carneiros, Bairro Amora Preta, Bairro Ipirangão, Bairro Santa Maria, Bairro Santo Reis, Bairro dos Leonardos e Bairro Fazendinha.

O madeiramento (vigões/toras) para a reforma das pontes está sendo doado ao Município pela empresa Klabin da cidade de Telêmaco Borba. As obras serão executadas com mão de obra e recursos municipais. Ao todo serão 254 toneladas de eucalipto vermelho e eucalipto dunni, madeiras 100% de área de reflorestamento. As 14 pontes serão totalmente reconstruídas com vigões e pranchas novas.

O município de Ibaiti possui 19 bairros rurais, numa área de 903 Km2 com uma extensa malha de estradas vicinais com 78 pontes em madeiras, das quais 31 já foram reformadas pela atual administração de janeiro de 2017 até junho de 2018. Com as 14 que serão reformadas este ano serão 45 pontes até o final de 2018 totalmente reformadas e recuperadas pela atual administração municipal. Em dois anos de administração, 57% das pontes rurais do município serão totalmente recuperadas pelo executivo municipal.

No final do ano passado, o prefeito Dr. Antonely Carvalho, com o então secretário da Agricultura Hudson Junior Gonçalves e o assistente técnico do grupo Klabin, Rivair de Jesus Silva percorreram todo o município inspecionando as pontes que precisam de reformas.Segundo o prefeito, usando mão de obra própria e com madeiramento (vigões/toras) doado pela empresa Klabin, a Prefeitura fará uma grande economia nessas reformas.

“A maioria das pontes do nosso município recebe o tráfego de diversos veículos de pequeno e grande porte diariamente, como escoamento de safra, transporte de madeiras e transporte escolar. As pontes que receberão as reformas estão com pranchas e vigões consumidos pela ação do tempo, de cupins e outras partes estão quebradas. A reforma e recuperação serão de extrema importância para o município”, disse o prefeito.

Algumas pontes que serão reformadas possuem mais de 30 anos. “A reforma das pontes é um desejo de toda a comunidade dada a grande importância para o acesso à cidade e às comunidades vizinhas”, disse o prefeito.

No mês de abril a Prefeitura reformou e recuperou a ponte do Ribeirão da Formiga no Banco da Terra no Distrito do Vassoural. Também foi concluída a reforma da ponte da estrada do Bairro Santo Reis.De acordo com o prefeito, reformar e reconstruir pontes em estrada rurais é uma preocupação constante da Administração Municipal. “Essa é a nossa preocupação essencial, pois as pontes são ligações territoriais, assim pontes em bom estado além de facilitar o trafego, impulsiona a economia municipal facilitando o escoamento da produção rural”, completou o prefeito.