Semana Pedagógica tem palestra, oficina e detalhamento

A Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti – SEDUC iniciou oficialmente o ano letivo de 2021 com a semana pedagógica. O evento aconteceu entre os dias 08 e 12 de fevereiro, em todas as escolas do município.

Foram realizados pela SEDUC o acolhimento aos diretores e pedagogos, aos professores e funcionários pelas escolas, oficina do LMRCO (Livro Municipal de Registro de Classe Online) pelo Núcleo Regional de Educação – NRE de Ibaiti ministrado pelas professoras Luciane Alves Charpinel Bueno e Kelen Ribeiro Coutinho Valle. Também foram realizadas palestras sobre o protocolo de segurança para o retorno das atividades escolares pela médica Amanda Melato Portela e a enfermeira Amabily da Silva Laverde da Secretaria Municipal de Saúde, para todos os funcionários da educação, da FACAI e dos Projetos da Secretaria de Assistência Social.

Também promovidos estudos do Referencial Curricular do Paraná em Foco e planejamento das atividades nas escolas e Curso de Sequência Didática para Alfabetização ministrado pela fonoaudióloga da SEDUC, Fabiane de Oliveira Mello.

A Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti também realizou uma reunião com o Conselho Municipal de Educação para deliberarem sobre o retorno dos professores e funcionários e também dos alunos, com a apresentação do protocolo de segurança no dia 26 de janeiro.

As aulas na rede municipal de ensino terão início dia 18 de fevereiro, próxima quinta-feira, com atividades remotas. As atividades presenciais acontecerão mediantes autorização da Secretaria Municipal de Saúde e segundo o prefeito Dr. Antonely Carvalho e a secretária Municipal de Educação professora Tânia Fátima Fadel Bueno, as escolas municipais serão preparadas com um novo ambiente, equipamentos e protocolos de segurança que darão aos estudantes, professores e servidores da educação um ambiente seguro e acolhedor.

A Secretaria Municipal de Educação também efetuou a distribuição de aulas extraordinárias nesta semana.