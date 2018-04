Ibaiti tem saldo positivo na geração de empregos

Segundo dados do Caged do Ministério do Trabalho

Ibaiti teve saldo positivo na geração de empregos formais no mês de fevereiro de 2018 segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho.

Do total dos 25 municípios da região, 21 tiveram saldo negativo, ao encerrar o mês com mais demissões do que admissões, ou seja, apenas quatro municípios integrantes da Amunorpi tiveram saldo positivo em fevereiro.

Apenas Ibaiti e mais outros dois municípios do Norte Pioneiro tiveram saldos positivos na geração de empregos com carteira assinada.

Com quase 32 mil habitantes, a cidade se destacou na região com 170 admissões contra 129 demissões no mesmo período, obtendo um saldo positivo de 41 empregos formais no mês de fevereiro.

O setor que mais contribuiu foi o da Agricultura (foto), com 40,8%, seguido pelo Comércio, responsável por 28,8% dos postos de trabalho. O setor de Serviços e Indústria vêm na sequência, com respectivamente 24,5% e 5,9%.

A Agência do Trabalhador de Ibaiti (foto) localizada na Rua José de Moura Bueno, 267, em frente à Prefeitura tem como missão prestar um serviço público de qualidade, visando à colocação do trabalhador, encaminhando-o para o mercado de trabalho, facilitando a intermediação entre empresa e trabalhador, bem como, atender as necessidades de mão de obra das empresas contratantes.

Neste mês de abril através da Agência do Trabalhador já foram preenchidas mais 51 vagas de empregos por uma empresa de pavimentação asfáltica que fará a recuperação do trecho da BR-153 entre Ibaiti e Ventania, 18 vagas por uma nova rede de farmácias que está se instalando na cidade e 22 empregos formais por uma indústria de compensados e outra de álcool.

Segundo o Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social), ligado à Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, o processo de recuperação do emprego no Paraná pode ser fortemente atribuído às microempresas do Estado. O Paraná começou o ano de 2018 gerando 6.195 empregos em microempresas com até nove empregados.