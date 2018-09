Ibaiti ultrapassa meta nacional de vacinação contra pólio e sarampo

Foram 100% das crianças vacinadas

A Prefeitura de Ibaiti, através da secretaria municipal de Saúde e UBS Central (Imunização/Epidemiologia) , divulgou o balanço da campanha de vacinação contra pólio e sarampo no município.

A meta da Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti, segundo a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, era que todos os municípios obtivessem a cobertura de 95% do público alvo.

Em Ibaiti, a meta foi superada atingindo 100% das crianças vacinadas.Este ano, a vacinação foi realizada de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças dentro da faixa etária estabelecida, de 1 ano a menores de 5 anos de idade, foram imunizadas – mesmo as que já estão com o esquema vacinal completo.

Metas abaixo:

Crianças (Meta 1.617) – Vacinadas (1617 – 100%)

Durante a Campanha que começou no dia 6 de agosto as UBS Central, UBS Cohapar, UBS Vila Guay e UBS Campinho estiveram empenhadas na Campanha de Vacinação. O Dia D de Mobilização Nacional foi agendado para 18 de agosto, um sábado, mas a campanha prosseguiu até o dia 31 de agosto. Neste sábado, dia 1º de setembro foi realizado na UBS Central um grande mutirão da vacinação.

“Nosso objetivo foi alcançado com grande louvor, pois utilizamos várias estratégias para atender as populações mais distantes. Fizemos uma ampla divulgação e encerramos a campanha com um grande mutirão da vacinação na UBS Central. Agradecemos a todos os profissionais envolvidos e parabenizamos pelo empenho e dedicação de todos”, disse o secretário de Saúde, Wilha Galdino Alves.