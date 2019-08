Ibaiti vacina contra sarampo em horário noturno

Horário estendido começa às 18 horas

A Sala de Vacinas da Unidade Básica de Saúde Central de Ibaiti está atendendo em horário estendido das 18h às 21h entre os dias 26 (segunda) e 30 (sexta) de agosto para a vacinação contra o Sarampo. A unidade também está funcionando em horário normal das 08h às 17h.

As crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas. Essa medida preventiva serve para crianças, que não receberam a dose extra, chamada de ‘dose zero’, além das previstas no Calendário Nacional de Vacinação, aos 12 e 15 meses. Também podem vacinar pessoas, com idade até 50 anos incompletos que nunca foram vacinadas. Bebês de 6 meses até 11 meses e 29 dias também receberão uma dose como prevenção.

É importante esclarecer que a chamada “dose zero” não substitui e não será considerada válida para fins do calendário nacional de vacinação da criança. Assim, além dessa dose que está sendo aplicada agora, os pais e responsáveis devem levar os filhos para tomar a vacina tríplice viral (D1) aos 12 meses de idade (1ª dose); e aos 15 meses (2ªdose) para tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as doses. A vacinação de rotina das crianças deve ser mantida independentemente de a criança ter tomada a “dose zero” da vacina.