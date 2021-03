Exclusivo : Conforme o npdiario garantiu desde o início (e alguns amadores invejosos tentaram desmentir) o corpo encontrado na represa de Xavantes, em Carlópolis, é mesmo de Isabelle Breves (fotos ) , de 17 anos. A informação é do delegado de Siqueira Campos, Juliano Fonseca, dada na tarde desta sexta-feira, dia 12. O corpo foi identificado pela arcada dentária e sepultado nesta sexta em Londrina, onde estava no Instituto Médico Legal local. Dr. Juliano adicionou que, agora, o inquérito passará à Polícia Civil carlopolitana. A menina morava em siqueirense, onde foi sequestrada junto com o companheiro, mas foi encontrada sem vida em Carlópolis.

O corpo foi achado em adiantado estado de decomposição em fevereiro na represa de Xavantes, perto da zona urbana de Carlópolis em torno de 17h50m do dia 18 e identificado pela mãe, por meio de uma tatuagem da adolescente.

A garota foi assassinada antes ou jogada ainda com viva na água, pois as mãos estavam amarradas atrás do corpo e com arames e telas envolvendo pernas e dorso indicando que não poderia nadar ou se salvar. A Polícia Civil trabalha com várias possibilidades para descobrir a autoria do que pode ser também feminicídio.

O npdiario conversou com o pai da vítima, Claudinir. Ele contou que a moça, que completaria 18 anos no dia 11 de abril, estava “amigada” com um elemento “perigoso e marginal”, que, inclusive, permanece foragido, “ela não fazia nada de errado, mas se envolveu com esse bandido”, disse o genitor para a reportagem.

Familiares de Isabelle em Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina entraram em contato com o npdiario e alguns garantiram que a moça era a líder de uma quadrilha e o rapaz foragido, embora tenha culpa também, não seria perigoso e teria sido envolvido na situação. Outra versão seria que os dois teriam sido sequestrados por elementos que exigiam pagamento por dívidas de drogas. Nada confirmado até o momento.

Ela e o companheiro, Samuel Morais (foto), foram sequestrados e até agora o rapaz ainda não foi localizado.

O caso segue sem desfecho.