Idosa morre atropelada em Santo Antônio da Platina

Ela era solteira e tinha 83 anos

Maria Prado morreu na noite desta segunda-feira, dia 22, no Hospital Nossa Senhora da Saúde.Ela tinha 83 anos e foi atropelada por uma Fiat Fiorino no final da tarde desta segunda-feira, dia 22, no centro de Santo Antônio da Platina.

Ela, conhecida também como Mara, passava no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca, quando foi colhida pela picape.

A vítima foi atendida pelos bombeiros e SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e levada ao Pronto Socorro, onde melhorou. Em seguida, retornou para sua casa, na rua 13 de Maio, e voltou para a mesma unidade de saúde, mas não resistiu.

Ela era solteira e tia do médico Carlos Ribeirete. O corpo será sepultado na tarde desta quarta-feira, dia 23. (Colaborou Fernando Montanheiro).