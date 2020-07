Idoso capota veículo na PR-092

Na noite desta terça-feira na zona urbana platinense

Um homem de 70 anos sozinho capotou o VW/Gol que dirigia (placas de Conselheiro Mairinck) em torno de 21 horas desta terça-feira, dia 30, no KM 338 na PR-092, a 700 metros da entrada do Aparecidinho 2 e 200 metros do entroncamento com a BR-153, em Santo Antônio da Platina.

O acidente foi numa reta e o condutor teria sido fechado e/ou perdido o controle. Não estava embriagado e trazia muitas ferramentas no carro. Chovia no momento do sinistro.

Atendido no Pronto Municipal sofreu fratura na região da bacia, sem risco de morte.

A Polícia Rodoviária Estadual (posto Platina) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.