Exclusivo: Faleceu às cinco horas da madrugada desta quinta-feira, dia 31, no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, de complicações do novo coronavírus, Osório Joaquim de Souza (fotos), de 83 anos.

Seu corpo foi transladado para Abatiá, onde foi sepultado às 14h45m no Cemitério Municipal.

Ele era de família também de Ribeirão do Pinhal.