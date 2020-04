IFPR doa álcool em gel ao asilo e prefeitura de Jacarezinho

Ideia é levar também para outras cidades da região

Devido à pandemia do Coronavírus (Covid-19), os graduando em licenciatura do IFPR (Instituto Federal do Paraná), campus Jacarezinho, estão produzindo álcool em gel (70%) em grande quantidade.

De acordo com as informações disponibilizadas no site da instituição, objetivam doar os produtos às seguintes áreas: instituições de saúde, vigilância sanitária e assistência social. Até o momento os frascos já foram destinados à Prefeitura, ao Asilo e a Secretaria Municipal de Saúde (apenas para a última entidade, produziram em média 330 vidros de álcool em gel, cada um contendo 350 ml), entretanto, nas próximas semanas também planejam enviar às cidades da região.

Confira os patrocinadores do projeto:

Lojas Maçônicas de Jacarezinho;

Gasosa Paranaense;

Empresa G-Hair/Inoar;

Usina Jacarezinho;

DuTirolli destilaria;

Powers Auto-Socorro;

Clube de mães e amigos – Demolay;

Capítulo JCNP da Ordem Demolay.

Veja fotos: