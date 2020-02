IFPR lança projeto contra a dengue em Jacarezinho

Homenageia estudante platinense vítima da doença

O Instituto Federal do Paraná Campus Jacarezinho lança o proje to “Ação Sofia Altvater Ramos contra a dengue”, com a participação da Forrest Brasil Tecnologia. A campanha iniciou nesta quinta-feira (20) e neste dia serão ofertadas oficinas com a temática da dengue. Sofia faleceu de dengue no dia 12 deste mês.Ela morava em Santo Antônio da Platina e estudava no IFPR.

A ação contará ainda com depoimentos de pessoas que já tiveram a doença e mutirões de coleta de lixo na escola e em bairros vizinhos.

A Forrest Brasil Tecnologia terá um estande para apresentar os diferentes estágios de vida do mosquito Aedes aegypti, orientar a população sobre como prevenir a proliferação do mosquito e ainda explicar sobre o projeto Controle Natural de Vetores, que vem sendo desenvolvido pela empresa no município.

“Desenvolvemos uma solução para combater a dengue, aplicada de forma pioneira em alguns bairros de Jacarezinho e que está sendo expandida para toda a cidade. Nos bairros já tratados, registramos a redução de 90% na infestação do mosquito Aedes aegypti.

Esse resultado foi possível aliando biotecnologia à conscientização da população. Queremos mostrar que juntos podemos acabar com esse problema”, destaca a diretora da Forrest Brasil Tecnologia, Elaine Cristina dos Santos Paldi.

O objetivo é que a “Ação Sofia Altvater Ramos contra a dengue” tenha continuidade e se desdobre em outras iniciativas para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Números da dengue no PR

Em estado de alerta para epidemia, o Paraná registra 26.692 casos de dengue. No boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na última terça-feira (18), há a confirmação de que mais dez pessoas morreram vítimas da doença.

No total, já são 23 mortes. O boletim epidemiológico reúne dados coletados entre agosto de 2019 até 11 de fevereiro.