Igreja Metodista instala Geladeira Solidária em Santo Antônio da Platina

“Quem tem põe; quem não tem, tira”

Nesta quinta-feira, dia 18, o bancário aposentado Aquias Mendes e o advogado Felipe Mendes (fotos) fizeram visita de cortesia ao npdiario. Eles anunciaram que, na próxima terça-feira, dia 23, às 18h30m, a Igreja Metodista inaugurará em Santo Antônio da Platina a primeira Geladeira Solidária, do projeto Mateus 25.

A iniciativa consiste em uma geladeira na calçada da igreja, na Rua 7 de Setembro, nº 913 (fotos), que ficará à disposição da sociedade 24 horas por dia. Nas palavras do Pastor José Fabrício “Seu funcionamento é simples: Quem tem põe; quem não tem, tira”.

Por sua vez, o Pastor José Antônio complementa “Precisamos do auxílio da sociedade, tanto para abastecer, como para divulgar aos necessitados e, ainda, cuidar da geladeira. O projeto é coordenado pela igreja, mas é de todos, para todos.”

O grupo afirma que qualquer pessoa pode abastecer a geladeira, inclusive disponibilizam na secretaria da igreja vasilhas de isopor para colocarem os alimentos. Do mesmo modo, qualquer necessitado pode recolher os alimentos, independente de religião.

Apesar da coordenação da geladeira pela Igreja Metodista, o projeto é interdenominacional, e pode ser desenvolvido por qualquer grupo, inclusive por católicos.

Haverá câmeras de monitoramento.Em Jacarezinho,há anos já existem quatro geladeiras numa residência, num posto de combustíveis, entre outros lugares e nunca houve problemas.

Os pastores, porém, atentam para o cuidado em somente deixar alimentos que “você mesmo consumiria”, isto é, com cuidados mínimos de higiene e dentro do prazo de validade. Não se trata de resto de comida, porém, de partilha daquilo que não faltará aos doadores.

O nome Mateus 25 se baseia no seguinte texto bíblico:

“Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo;

Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver.

Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te?

E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.”

Mateus 25:34-40

O pastor José Fabrício conclui “Para ajudar o próximo, não existe classe, cor, cultura ou crença. A fome dói e não escolhe a quem.”