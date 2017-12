Igreja não é casa de espetáculo, afirma pastor

Religioso será transferido de Santo Antônio da Platina para Jaraguá do Sul

“Não critico ninguém e nem nada, mas acho que a igreja é um lugar bem diferente do que uma casa de espetáculos”, afirmou o pastor da Metodista, Ivan Silveira Filho durante visita de cortesia ao npdiario (fotos), quando aproveitou para fazer sua despedida pública de Santo Antônio da Platina para Jaraguá do Sul, cidade de 168 mil habitantes localizada no norte/nordeste de Santa Catarina.



O religioso de 54 anos se referia à seitas e pseudo-religiões que apresentam verdadeiros shows em supostos templos, “religião quer dizer re-ligar a Deus, não podemos aceitar que se faça disso uma exibição de artistas ruins”, adicionou.Disse que alguns pretensos pastores “estudam três meses e já passam para o trabalho pastoral”, o que, evidentemente, é um absurdo.

Haverá o último Culto Especial de Despedida no próximo dia sete às 19h30m no templo da Casa da Criança Recanto Feliz (Rua Dom Pedro II, 28), onde cerca de 120 crianças estudam e se alimentam nos contra-turnos escolares.

Sempre bem-humorado, seu legado mais conhecido após 12 anos junto aos platinenses é a conciliação, “o pastor do abraço”, como é chamado mesmo por fiéis de outros credos pelo costume frequente de abraçar amigos e pessoas próximas.

Estudou nove anos na Universidade Metodista de São Paulo,incluindo quatro anos de Teologia.

É nascido em Florianópoli e casado com Sandra, com qual possui um filho, Gabriel, de 22 anos, estudante de Educação Física.

“Estou chateado de sair daqui, mas assumirei um desafio missionário, esse é o nosso objetivo de vida”, assinalou, com os olhos marejados de lágrimas.

Em seu lugar, virá a pastora Sílvia Helena de Medeiros Almeida, que já prestou serviço em Cambará, mas está justamente em Jaraguá do Sul, “será um troca seca, como a gente chama”, explicou.