Igrejas evangélicas reabrem em Santo Antônio da Platina

Quase todas estão funcionando e recebendo fiéis

Junior Santos, presidente do Conselho de Pastores de Santo Antônio da Platina, informou neste final de semana que a maioria das igrejas evangélicas reabriu.

Todas as igrejas e capelas católicas não estão celebrando missas presencialmente. A Metodista central (pastor José Fabrício), Congregação Cristã(centro) , Adventista do Sétimo Dia (centro), e Avivamento Bíblico (Vila Claro)também permanecem apenas com atividades online.

O prefeito Professor Zezão , atendendo a pedidos, assinou Decreto 184/20, que liberou parcialmente as liturgias pessoalmente.

O chefe do executivo também agradeceu e disse que o decreto foi solicitado antes justamente pela maioria de líderes de várias denominações e fiéis praticantes locais e que entende perfeitamente, “é uma questão que não tem consenso, com muita divisão de opiniões”, salientou.

Assim, foram reabertas:

Bola de Neve;

Comunidade Evangélica Platinense;

Igreja da Lagoinha;

Igreja Metodista na Platina;

Igreja do Evangelho Quadrangular;

Assembleia de Deus Missão;

Igreja Metodista Wesleyana;

Embaixadores de Cristo Momento Celeste;

Assembleia de Deus;

Comunidade Cristã Zoe;

Igreja Metodista Recanto Feliz;

Projeto Almas para o Reino e

Assembleia de Deus – Vila Claro.

Os estabelecimentos, no entanto, têm que manter o ambiente ventilado e o controle de acesso das pessoas que queiram participar de cultos, missas, orações e outras atividades de cunho religioso, limitando a entrada a cinquenta por cento da capacidade de lotação, sendo permitida, no máximo, a presença de 50 pessoas no local, contando-se todos os colaboradores, funcionários, agentes, ministros, pastores, padres e comunidade religiosa.

A entrada de pessoas e colaboradores nos ambientes religiosos será permitida somente com a utilização de máscaras, e os estabelecimentos deverão oferecer álcool em gel ou álcool 70% aos frequentadores, estimulando ainda a adoção de outras práticas de higienização seja por seus colaboradores, funcionários ou comunidade religiosa.

As igrejas também têm que manter o afastamento entre as cadeiras e bancos em, no mínimo, dois metros; manter os banheiros constantemente higienizados e dispor de sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico e lixeiras com pedal.

O horário compreendido para a realização de cultos, missas, orações e outras atividades de cunho religioso é das 07h30 às 20h30, independentemente da autorização constante em alvará de funcionamento, ficando estabelecido o período máximo de uma hora para cada atividade, evitando-se o encontro entre as pessoas que estejam saindo do ambiente com as pessoas que participarão da próxima atividade religiosa.É vedado o comparecimento ao estabelecimento e a prática de atividades presenciais por crianças (até 12 anos) e idosos (a partir dos 60 anos), e o atendimento a pessoas com sintomas como: coriza, tosse, febre, mal-estar devendo existir a orientação para que a pessoa com os sintomas descritos procure atendimento médico.

