Ilha do Ponciano terá mais obras e estrutura em Carlópolis

Benfeitorias ampliarão opções de lazer

A Ilha do Ponciano é um lugar público onde todos podem ter acesso em busca de lazer. Um magnífico projeto de obras e melhorias serão executados gradativamente, visando oferecer mais opções de lazer à população local e aos turistas, anunciou neste domingo, dia 29, o prefeito Hiroshi Kubo (foto).

Para preservar as benfeitorias que serão construídas, bem como zelar pelo patrimônio de todos, contra furtos, vandalismos e outras práticas contrárias ao interesse publico, o acesso será fechado no período noturno.

Haverá também a segurança de vigilantes treinados e qualificados.

O portão já está em construção e terá uma placa com os horários definidos.

“Quanto melhor estruturarmos o turismo em nossa cidade, mais visitantes teremos, gerando renda e empregos”, afirma o chefe do executivo.