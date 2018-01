Imperdível: Domingueira às margens da piscina da Cabana do Lago

Excelente opção para toda a família

Férias de Verão já combinam com piscina, ar livre com vista deslumbrante, boa comida, bebida refrescante, ambiente familiar com jovens, crianças e idosos, gente bonita e um lugar paradisíaco: A Cabana do Lago Hotel Fazenda (fotos). E com animação musical da Letícia Coimbra (fotos) fica ainda melhor.

A cantora, que se destacou em suas exibições no Domingão do Faustão, fará apresentação neste dia sete entre 13 e 16 horas.

O cardápio será o normal e sempre elogiado, também porções, saladas e combos especiais de cerveja long neck.

Para aproveitar os passeios,piscina e brinquedos apenas R$ 50,00.

A Cabana do Lago Fica no KM 59 da BR-153, a 14 KM de Santo Antônio da Platina, no trecho entre Guapirama.

Mais informações e Reservas de convites e mesas: (43) 99191-9340 e 99977-1722.

Consulte também pacotes de Hospedagem para Entrada na Sexta e Saída Domingo.Via whats direto pelo link: https://goo.gl/zVQzBe ou pelo Fone: 43 99650-0461.