Inaugurada Farmácia Nissei em Santo Antônio da Platina

Funciona de segunda a sábado até 23 horas

Abrindo 13 empregos diretos e com funcionamento de segunda a sábado até às 23 horas, foi inaugurada na noite de segunda-feira, dia 23, a Farmácia Nissei, no centro de Santo Antônio da Platina, na esquina das ruas Marechal Deodoro e Rio Branco num imóvel de 604 metros quadrados.

Presentes o presidente e a diretora de marketing da rede, Alexandre Maeoka e Fernanda Lima, o prefeito Professor Zezão, o vice-prefeito Chico Aramon e o padre Rosinei Toniette.

A Rede de Farmácias Nissei, oitava maior empresa do setor no Brasil,exibe para a população o conceito Drugstore, na qual se destacam, além da linha completa de medicamentos, um amplo portfólio de produtos de higiene e beleza, perfumaria, dermocosméticos e conveniência, sendo a primeira farmácia da cidade funcionando de segunda a sábado até as 23 horas.

“Chegamos trazendo o nosso conceito de farmácia, que tem um atendimento diferenciado e uma grande variedade de medicamentos, que vai ao encontro as necessidades dos receituários médicos aplicados na região”, afirma o diretor executivo da Rede Nissei Alexandre Maeoka. Ele destaca também outras características geradoras de comodidade e conforto ao consumidor como, por exemplo, um amplo estacionamento e a própria localização da farmácia.

Qualificação regional – A Nissei atende a 3,5 milhões de pessoas por mês, em mais de 250 farmácias, nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A chegada da Nissei em Santo Antônio da Platina reflete um amadurecimento do comércio local, trazendo um novo modelo de negócio no setor farma na região. “Toda a operação nova em uma determinada região, independente do setor, estimula o comércio local, movimenta a economia e gera desenvolvimento”, reforça o executivo.

Os colaboradores desta unidade, por exemplo, passaram por um período de treinamento e capacitação nas unidades da marca em Curitiba para manter um padrão de atendimento Nissei, totalmente alinhado com as melhores práticas do mercado

Diferenciais – A Rede ainda conta com o programa Clube da Melhor Idade, na qual aposentados, pensionistas ou para quem tem mais de 55 anos tem benefícios que vão desde descontos exclusivos a promoção de atividades sociais com foco na saúde e bem estar. “Esse é um projeto de mais de 20 anos que tem o intuito de retribuir a preferência desse público pela marca Nissei. Hoje o Clube já conta com mais de 500 mil associados ativos que frequentam mensalmente as lojas”, frisa Maeoka.

A Nissei conta também com uma série de diferenciais como, por exemplo os Serviços Avançados Nissei (SAN) — que é extensivo a todos os clientes–, com exames laboratoriais, controle de diabetes, colesterol, peso, hipertensão, revisão da medicação e também o programa de auxílio para dependentes do tabagismo. Segundo Maeoka, esse é um projeto novo, que visa também ampliar a comodidade ao cliente, além de retomar o papel do farmacêutico na difusão de importantes informações ao paciente.

Sobre a Farmácia Nissei – Com mais de 30 anos de tradição no mercado paranaense, e com atuação nos estado de São Paulo e Santa Catarina. A Nissei é considerada a oitava maior Rede de Farmácias do País em número de lojas segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias). A Rede é credenciada ao Programa do Governo Federal Farmácia Popular, que oferta descontos especiais e até remédios essenciais gratuitos.

A empresa conta hoje com mais de 250 lojas que geram mais de 5000 empregos diretos e atende mais de 3,5 milhões de clientes por mês. A Rede foi responsável por introduzir o conceito Drugstore no mercado paranaense, e oferece ao estado o maior número de farmácias 24 horas. As lojas caracterizam-se por espaços modernos, de fácil localização, amplos estacionamentos, diversidade de produtos e disponibilidade de farmacêuticos qualificados que promovem o melhor atendimento profissional.

FOTOS E VÍDEO: ALECSANDER FERREIRA

