Inaugurado Ateliê de Beleza no centro platinense

Promoções todas semanas e trabalho de reconhecida qualidade

Patrícia Vicente, Fabiana Trocato e Danielle Diniz são as profissionais que garantem qualidade em serviços que melhoram a auto-estima e a imagem de clientes de todas as idades em pleno centro de Santo Antônio da Platina.

No recém-inaugurado Ateliê da Beleza, elas trabalham com progressiva, selagem, escova, escova modelada, chapinha, pedicure e manicure, design de sobrancelhas, Renna de sobrancelhas, unhas em gel e/ou decoradas, cortes de cabelo, penteados descolados, entre outros.

A empresa oferece itens dirigidos à estética capilar, de sobrancelhas e cílios; higiene e embelezamento das mãos e pés, maquiagem facial, podendo agregar outros serviços da estética facial.

Agendamento online, que além de proporcionar uma maior facilidade para o cliente também pode facilitar a vida. Preços especiais para eventos. Consultas e orçamentos sem compromisso.