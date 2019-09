Inaugurado Dado da Paz no centro platinense (vídeos)

Na tarde deste sábado

Foi inaugurado na rua Marechal Deodoro, na praça Frei Cristóvão (da igreja Matriz) o monumento Dado da Paz, no centro de Santo Antônio da Platina. A iniciativa foi da Pastoral da Educação, Living Peace International e prefeitura.

Trata-se de uma peça de alumínio polido com um dado e aberto a todos, com mensagens edificadoras e propósitos para uma vida mais cristã.

Estavam presentes o padre Rosinei Tonietti, o prefeito Professor Zezão, o Chefe de Gabinete Ditinho Miranda, a psicóloga Áurea Chagas, entre outros.

Foi instalado perto do semáforo, na esquina com a rua 24 de Maio.

No dado não existem números, mas sim frases que ajudam a construir relacionamentos de paz entre todos. Normalmente, o dado é lançado todos os dias ou com outra frequência, a critério dos participantes: cada um, grande ou pequeno que seja, empenha-se a ser protagonista colocando em prática a frase. A seguir, uma vez por semana ou quando for julgado oportuno, as crianças/jovens e os educadores são convidados a partilhar as próprias experiências de construção da paz.

Pode-se fazer isso, por exemplo, escrevendo-as num Diário da Paz ou então com um Mural das Experiências no corredor da escola/associação ou de tantas outras formas que a criatividade sugerir.

O projeto internacional Living Peace (Vivendo a Paz, na tradução do inglês) baseia-se no lançamento do Dado da Paz em cujas faces não existem números, mas sim frases que ajudam a construir relacionamentos de paz entre todos. Esse dado é inspirado nos pontos da ”arte de amar” que Chiara Lubich havia proposto, sob forma de um dado, às crianças do Movimento dos Focolares.

Sou o primeiro a amar; Amo a todos; Amo o outro; Escuto o outro; Perdoamo-nos um ao outro e Ajudamo-nos reciprocamente.

Levando-se em consideração que cada realidade, assim como a cultura, a religião e a idade dos participantes são diferentes, o modelo do dado proposto poderá ser modificado e adaptado, desde que impulsione sempre a viver concretamente a paz.

“O dado pode ser considerado como uma proposta lúdica, didática e educativa (…) destinada a todos: famílias, escolas e grupos de qualquer tipo. O objetivo principal é o de promover relacionamentos positivos nos ambientes onde é utilizado, potenciando a capacidade pro-social das crianças e reforçando aquelas dos adultos. ” (As Origens e a História do Dado da Arte de Amar – Joseph M.C.I.Arxer)