Inaugurado Santander no centro platinense

Neste final de semana

O Santander inaugurou as atividades da quarta loja vocacionada ao Agronegócio no Paraná. A população da cidade de Santo Antônio da Platina, principalmente os produtores rurais da região, podem agora realizar suas transações bancárias na agência localizada na rua Tiradentes, 641, no centro.

A abertura foi na sexta-feira, dia 13, com presença do prefeito Professor Zezão(PHS), do padre Clodoaldo e do reverendo José Fabríci(Igreja Metodista), do secretário municipal de Agricultura e Meio-Ambiente, Luis Carlos Silva, e do diretor de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, e supervisores do banco.

O espaço de atendimento faz parte do forte processo de interiorização do Banco, avançando em cidades onde ainda não estava presente e também em algumas de relevância no PIB agrícola nacional. “O modelo de atendimento da Loja Agro tem se mostrado uma boa escolha: o espaço tem vocação comercial no segmento, utiliza de soluções digitais, não há transações em espécie, criando um ambiente seguro totalmente voltado ao atendimento dos clientes e de seus negócios”, ressaltou Marilize Ferrazza, superintendente executiva da Paraná e Joinville do Santander Brasil.

Segundo Marilize, dependendo da demanda, o local pode ser convertido em agência tradicional (com caixas eletrônicos e mais pessoas para atendimento). Desde o início das inaugurações das lojas Agro, em 2017, três se transformaram em completas – Campo Novo do Parecis (MT), Vilhena (RO) e Alta Floresta (MT) – e a de Cianorte (PR), Pato Branco (PR) e a de Cáceres (MT) foram abertas como agência.

A unidade de Santo Antônio da Platina é a segunda loja Agro do Santander no Paraná (a primeira foi em Marechal Cândido Rondon) e, com ela, o Banco passa a ter 30 estabelecimentos desse perfil no País. “Santo Antônio da Platina é destaque no agronegócio do Estado, com uma pecuária, cafeicultura e cultivo de cana-de-açúcar de ponta. Tínhamos que ter uma loja no município para atender aos produtores rurais da região com a exclusividade que eles merecem”, afirma Carlos Aguiar, diretor de Agronegócios do Santander Brasil.

Até o final de 2019, o Santander prevê a abertura de, pelo menos, mais sete estabelecimentos no País – Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (2), Minas Gerais (1) e Santa Catarina (1) – inclusive mais dois no Paraná. Os novos municípios a receberem as lojas do Banco no Estado ainda estão sendo mapeados.