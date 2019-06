Incêndio criminoso hoje em Destacamento da PM de Japira (vídeos)

Hoje de madrugada

Por volta de 4h50m deste domingo, dia 23, a rádio-patrulha foi informada por um funcionário público municipal que estava pegando fogo no Destacamento da Polícia Militar de Japira, sendo de imediato acionada a Defesa Civil de Ibaiti.

A PM foi então ao local, na rua Prefeito Moacir Costa, 254, onde foi constatado que veículos e motocicletas apreendidos estavam pegando fogo.

As chamas foram controladas pela Defesa Civil (agentes Bueno e José Carlos), não sendo possível identificar quais veículos e a quantidade que foram queimados haja vista a alta temperatura do local.

As instalações do escritório da Sanepar também foram danificadas por fazer divisa com a unidade policial.

Vários veículos ficaram danificados. Ainda não se sabe quem foram os responsáveis pelo crime.