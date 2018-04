Incêndio destrói casa em Santo Antônio da Platina

Ainda não se sabe a causa do sinistro

A família de Jandeia de Almeida Silva (foto) passou um grande susto quando chegou em casa em torno das 23h15m desta sexta-feira, dia 27, e encontrou a residência onde morava integralmente destruída (fotos).

A mulher é casada e tem cinco filhos, todos estavam na Efapi, com exceção do esposo, que estava numa casa de parente.

Foi na rua Major Antônio Teixeira Resende, no Bela Manhã.

Um vizinho conseguiu tirar o botijão de gás do lugar.

Todos os pertences e a casa ficaram destruídas.

Ninguém ficou ferido.

Eles foram abrigados nos fundos, onde residem pessoas próximas.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.