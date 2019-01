Incêndio em cavalo mecânico hoje de manhã na BR-153

Em Santo Antônio da Platina



Falha elétrica e calor excessivo causaram incêndio no cavalo mecânico (placa EVO 76780) de uma Scania-Vabis R440 em torno de dez horas desta terça-feira, dia 29, no KM 49 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

O motorista, Paulo Pereira Souza, 41 anos, parou a carreta no acostamento na frente do Auto Posto Juninho, antigo Chapadão, desceu e só então percebeu o fogo.



As chamas logo foram debeladas pelo corpo de bombeiros.

A cabine e o tanque, carregado de óleo vegetal, foram preservados.

Por medida de segurança, o tráfego na rodovia foi interditado por cerca de uma hora em meia pista, a Policia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência.

Ninguém ficou ferido.