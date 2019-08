Incêndio em morro platinense causa transtornos (vídeo)

Ninguém se machucou

Mais uma vez aconteceu incêndio no Morro do Bim, ponto turístico e religioso de Santo Antônio da Platina, provocando transtornos nos moradores de residências do entorno. Dessa vez, o fogo iniciou em torno de 20 horas de quinta-feira, dia oito, e só acabou totalmente no início da madrugada desta sexta.

Cinzas e fumaça atingiram dezenas de casas ao redor principalmente as mais próxima, mas ninguém ficou ferido e apenas capim foi queimado.

O corpo de bombeiros foi ao local para evitar maiores danos.

Não se sabe a causa porque pode ser uma bituca de cigarro jogada irresponsavelmente ou proposital, ou seja, criminoso, o que caracterizaria crime ambiental.

A prefeitura já havia feito uma atalhada ou sesmo, que é o desbaste de um terreno em volta de propriedades e matas justamente para impedir propagação de incêndios. Além das propriedades, o desbaste de aceiro é feito em volta de matagais e outros locais, provocando a descontinuidade de material vegetal combustível e, assim, evitando que o fogo de queimadas se alastre.