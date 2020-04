Incêndios criminosos afligem os norte-pioneirenses (vídeo)

Sexta-feira à noite atingiu área de 40 ha entre Carlópolis e Joaquim Távora

Chamas altas, muita e densa fumaça, tensão, transtornos e prejuízos. Foram esses os resultados de um incêndio ocorrido entre Joaquim Távora e Carlópolis na noite desta sexta-feira, dia três, em cerca de 40 hectares, segundo cálculo do especialista Luis Carlos dos Santos, sargento do corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina.

Baixa umidade do ar, ventos fortes e o calor intenso seriam os elementos fundamentais para o aumento do número de queimadas, só que o militar está convicto de que, mais uma vez, a causa foi criminosa.

Crianças, pessoas irresponsáveis e até alguns que deseja prejudicar vizinhos na zona rural podem ter sido os provocadores do sinistro. No presente caso, atingiu matas ciliares, pasto e margens da Rodovia Estadual José Alves Pereira, a PR-218.

Danos ambientais e de pecuaristas. Ninguém se feriu, mas houve danos ambientais e,claro, para os pecuaristas, O combate ao fogo começou em torno de 20 horas e só terminou já em torno de 5h30m deste sábado, dia cinco.

O sargento contou que a corporação tem atendido entre cinco e oito incêndios por dia, sempre de provável origem criminosa, e o desta sexta-feira foi um dos maiores em que prestou serviço, “é preciso mais conscientização da população, é uma situação muito grave”, afirmou, apreensivo.