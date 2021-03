Foram quase 42 quilos de pasta da droga apreendidos pela PRF

Exclusivo: O Ministério Público Estadual, Polícia Civil e o Depen (Departamento Penitenciário) incineraram 42 quilos de pasta base de cocaína, cerca de 16 horas desta sexta-feira, dia 19, em Cambará. Foi em menos de 24 horas após policiais rodoviários federais abordarem e prenderem um casal que ocupava um Kia Soul, na BR-369, com o entorpecente.

Servidores das três instituições trabalharam em conjunto e queimaram a droga na fornalha de uma cooperativa local para evitar eventuais tentativas de roubo por parte de outros traficantes.

A apreensão aconteceu em função do nervosismo do casal na hora da abordagem e encontraram, escondidos, na caixa de ar próxima das rodas traseiras, diversos tabletes de pasta base de cocaína, que após pesados, somaram 41,9 quilos da droga. Aos policiais, o casal informou que a droga seria transportada de Marialva (PR) para Bauru (SP), no interior paulista.

Diante dos fatos, os dois – ele, vigilante, com 31 anos, morador de Lins (SP) e ela, cabeleireira, com 22 anos, moradora de Ourinhos (SP) – foram detidose encaminhados, com a droga e o carro para a Polícia Civil em Cambará.

O prejuízo ao “cofre” da organização criminosa, segundo avaliação da PRF, chega próximo de R$ 5,4 milhões.

