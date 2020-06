Incinerada hoje 1,2 tonelada de maconha em SAP ; valia R$ 1,5 milhão

Traficantes conseguiram fugir abandonando carga milionária

Na manhã deste sábado, dia 13, as Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal realizaram a incineração de uma tonelada, 218 quilos e 550 gramas de maconha na Cerâmica São Luiz, Jardim Bela Vista, no KM 44 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

A carga apreendida foi avaliada em um milhão e meio de reais.

A apreensão foi realizada por PMs na madrugada de sexta-feira, sendo informada por policiais rodoviários federais do deslocamento de dois veículos suspeitos na rodovia PR-439 os quais foram abordados, mas seus ocupantes conseguiram se evadir, deixando os dois carros e o entorpecente para trás.

A incineração foi representada pelo delegado Rafael Guimarães e rapidamente autorizada pela juíza de plantão, com concordância do Ministério Público.

A incineração foi acompanhada por agente da Vigilância Sanitária e efetivada com a presença das corporações, com intuito de reforçar o compromisso de parceria entre as instituições no combate ao crime no Norte Pioneiro.

