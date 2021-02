A droga foi apreendida pela PRF que também prendeu o traficante

Policiais Civis e Rodoviários Federais realizaram na manhã desta sexta-feira (12) a incineração de 497 quilos de maconha. A droga foi apreendida pela PRF na última terça (09), por volta das 11h40, quando surpreendeu um indivíduo em uma Fiat Toro roubada, cor branca, tentando levar a droga para o estado de São Paulo.

A prisão ocorreu após perseguição por cerca de 5 km nas imediações do perímetro urbano de Santo Antônio da Platina.

Após a abordagem e revista no veículo foram encontrados na parte da caçamba os quase 500 quilos de maconha, que estava dividida em vários tabletes. A incineração ocorreu em uma caldeira cedida por empresário local, com autorização do Poder Judiciário.