Incinerados 250 quilos de maconha em Santo Antônio da Platina

Numa fornalha do Frigorífico Platina às margens da PR-439

Na manhã desta segunda-feira, da 18, policiais civis e rodoviários federais realizaram a incineração de 250 quilos de maconha num frigorífico. A iniciativa foi acompanhada pelo delegado de Polícia Civil, Rafael Guimarães, e por agente da Vigilância Sanitária.

A droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em abordagem realizada na última sexta-feira (15), quando surpreenderam homem de 22 anos e mulher de 18 anos. O casal conduzia um veículo com alerta de roubo e com placa falsa, sendo que tentaram empreender fuga com a aproximação policial, ocasião em que foi necessária a realização de dois disparos no pneu do veículo perseguido para pará-lo e quando da revista no mesmo foi encontrada a enorme quantidade de droga dividida em vários tabletes.

Os dois e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de desobediência, direção perigosa, tráfico de drogas e receptação.

A droga foi avaliada em torno 250 mil reais.

