Indesign apresenta Mostra com três artistas

Obras ficam em exposição até sábado

A Indesign Arquitetura convida a todos, com entrada franca, para visitarem a exposição Três Tons da Arte, que encerra na manhã do próximo sábado dia 24, no centro de Santo Antônio da Platina.

À frente da exposição o casal Carlos Cintra e Vanessa Pedroso titulares da Indesign Arquitetura e equipe, com a intenção de promover a cultura, trazem as obras de três artistas talentosos da região.

Os artistas Ariel Camilo da Costa de Guapirama, e os platinenses Marcos Almeida e Ricardo Laranjo (atualmente residindo em Londrina) mostram técnicas distintas como a aquarela, óleo sobre tela, pastel, ainda a arte mista com material sustentável, e a inovadora técnica acrílica sobre madeira com aplicação de folhas de ouro 22 quilates.

As obras estão à venda e expostas na Indesign Arquitetura, em horário comercial.

Rua Dezenove de Dezembro, 769, centro Esquina com a Rua 24 de Maio.

Telefone: (43) 3534-6111.