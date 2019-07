Indiciado homem que matou ex-mulher ; decretado hoje sigilo do processo

Advogado acha que população condenou Adelmo antes do julgamento

O rumoroso feminicídio ocorrido no último dia sete de julho em Guapirama prossegue causando impacto no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Militar, Luciane Rita (fotos), de 30 anos, foi agredida e teve o corpo queimado pelo ex-companheiro, Adelmo Aniballe Cordasco Prado (fotos), 27. O casal tinha dois filhos, um de dois anos e outro de três.

O corpo dela foi encontrado queimado no banco de trás do carro do ex-marido, um Kadet (fotos) na zona rural guapiramense. O acusado está preso na cadeia de Joaquim Távora.

A causa da morte seriam discussões banais. A vítima era de Quatiguá, a 23 quilômetros de Guapirama, onde o veículo e o corpo carbonizados foram localizados.

Adelmo mudou os depoimentos duas vezes.

O cadáver da moça foi para o Instituto Médico Legal e familiares aguardam a confirmação da identidade pelo exame de arcada dentária. Portanto, o corpo não foi velado e nem enterrado e voltou para Jacarezinho, depois de passar pelo IML de Londrina.



O juiz responsável pela ação criminal já indiciou o homem e decretou sigilo no processo após a defesa do suspeito, feita pelo advogado de Curitiba, Leonardo Marçal Ribeiro, argumentar que seu cliente estaria sendo condenado pela sociedade, através da Imprensa, antes mesmo do julgamento do caso. O advogado pediu a decretação do sigilo porque, para ele, Adelmo seria prejudicado.

A população de Quatiguá promoveu manifestação como protesto contra crimes contra mulheres, em especial do feminicídio de Luciane Rita. Foi na manhã do último sábado, dia 13 (ver abaixo).

