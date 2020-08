Indivíduo detido com droga e pipa com cerol em Jundiaí do Sul

Uso de cerol motivou a abordagem e ainda tinha maconha

Na manhã de quinta-feira, dia 30, às 11h55m, um indivíduo foi detido na rua Pedro Damásio em Jundiaí do Sul. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão aconteceu após as autoridades terem recebido uma denúncia pelo 190.

No endereço, encontraram o acusado empinando pipa com linha de cerol e ainda localizaram um cigarro de maconha em seu bolso. Além do consumo de droga ser proibido, ele não respeitou a norma proibitiva da Lei Estadual Nº 20.264.

Ele e todos os objetos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.