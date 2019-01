Indivíduo é abordado com entorpecentes para venda

Em Tomazina

No início desta madrugada desta segunda-feira, dia 31, a equipe policial se deslocou até a Rua Francisco Paulo Vitor, Santo Antônio, após receberem informações anônimas que um indivíduo conhecido no meio policial venderia entorpecentes no local, onde avistaram o suspeito indo em direção à sua residência.

Dessa forma a equipe deu a voz de abordagem, sendo prontamente acatada. Questionado sobre a posse de drogas consigo, afirmou ter e estar no bolso da bermuda, durante busca pessoal foi encontrado no bolso esquerdo de sua bermuda uma quantidade de seis “buchas” de maconha, pesando 13 gramas, também estava com a quantia R$50,00 reais. O qual alegou não ser dinheiro proveniente do comércio ilícito de entorpecentes. Questionado sobre a droga, confirmou que estaria de posse para vendê-la.

A equipe deu voz de prisão para o mesmo que não ofereceu qualquer tipo de resistência. Foi questionado sobre a existência de mais drogas no interior da sua residência, respondendo que sim, e que estaria em seu quarto no guarda-roupas.

A equipe realizou a busca diante do abordado e seu pai, e foi encontrada uma sacola contendo aproximadamente 210 buchas de maconha semelhantes aos que portava no momento da abordagem, pesando aproximadamente 500 gramas, com a maconha foram encontrados aproximadamente 350 pinos para armazenamento de cocaína, ainda novos. Perguntado sobre o entorpecente, o mesmo afirmou que ainda não havia comprado, pois iria vender “maconha” primeiro para depois buscar a “cocaína”. Terminada a busca e nada mais de ilícito encontrado na residência, o indivíduo e seu pai foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Tomazina para a tomada dos procedimentos pertinentes ao fato.