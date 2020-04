Indústrias de alimentos e Startup se unem para combater a fome

O tamanho da ajuda, dependerá do quanto a questão da fome toca no coração das pessoas.

Algumas indústrias de alimentos e uma startup de tecnologia se uniram para promover uma grande campanha de arrecadação de alimentos e focarão suas atenções em nossa região.

A equipe do npdiario navegou na plataforma da sosmercado.com.br e, na prática, a pessoa que quer doar entra no site sosmercado.com.br/doacao, escolhe qual cesta básica quer doar e pronto. Há duas opções, uma de R$ 60,00 e outra de R$ 100,00, com itens variados e de primeira necessidade.

De acordo com o proprietário de uma das indústrias de alimentos, Marcelo Martins de Souza, a ideia surgiu após a divulgação de um comunicado conjunto da ONU, da OMS e da OMC no sentido de que o combate ao Coronavírus desencadeará uma onda de fome no mundo. Disse o entrevistado:

Centenas de milhares de brasileiros, pais de família que nunca passaram por escassez de alimentos, não terão o que levar para a casa no final do dia. Serão pedreiros, pintores, músicos, entre outros profissionais autônomos que vivem do seu trabalho e que não tem reservas. Impedidos de trabalhar, faltará o mínimo – o alimento.

As empresas se uniram em torno da vontade de ajudar e passaram a organizar uma plataforma de colaboração na internet que tem numa ponta os consumidores, na outra os pequenos supermercados e pequenas indústrias e na terceira ponta desse tripé as famílias vulneráveis e que estejam passando por necessidades em razão da COVID-19. Disse, ainda, o entrevistado:

A campanha é uma iniciativa simples, mas que pode fazer a diferença. O tamanho da ajuda, dependerá do quanto a questão da fome toca no coração das pessoas.

Informaram os organizadores que as cestas serão formadas pelos supermercados da cidade de onde partiu a doação e entregues para o CRAS do município.

Segue a entrevista completa com o organizador.

O que é a SOS Mercado?

Cada um deve fazer sua parte. Muitos farão sua parte ficando em casa, mas há atividades na sociedade que não podem parar. Enfermeiros e Médicos devem ir para os hospitais; caminhoneiros serão responsáveis por nos manter abastecidos. Assim, também a Indústria de Alimentos e de produtos de primeira necessidade não podem parar de produzir – as pessoas precisarão se alimentar.

A SOS Mercado é uma iniciativa de várias empresas, que se uniram para ajudar a sociedade a enfrentar a Epidemia da COVID-19.

Mas como vocês podem ajudar?

O abastecimento das casas pelo meio tradicional (indo ao supermercado) é preocupante. Caso todos se desloquem ao supermercado, como fazíamos antes, teremos aglomeração de pessoas e a doença se transmitirá com facilidade. Esse risco de transmissão nos mercados tem assustado as pessoas. Todos estão com medo de se contagiar e de passar a doença para os que lhes são mais queridos.

Em razão de tudo isso, várias indústrias e supermercados se uniram e fundaram a SOS Mercado, uma plataforma colaborativa e totalmente gratuita (ninguém paga nada) construída em tempo recorde (menos de uma semana) para unir indústria, mercados e pessoas que precisam desses produtos. Não há taxas ou comissões para indústrias, supermercados ou para o consumidor.

Como funciona?

Há duas formas de comprar na SOS Mercado – Produtos diretos da Indústria podem ser comprados na Loja Digital e os Supermercados também disponibilizam seus estoques pelo portal – para comprar dos supermercados, você deve deixar sua lista de compras no site.

Além de ligar as duas pontas de uma forma gratuita (pessoas que estão precisando e pequenas empresas que tem os produtos), também há duas outras iniciativas – blog, que leva informações relevantes sobre o Coronavírus para as pessoas e a campanha de arrecadação de alimentos.

E como as pessoas podem participar dessa iniciativa?

Se a pessoa quiser ajudar, pode fazer de três formas – se quiser ajudar as pequenas indústrias e pequenos mercados a manterem seus empregos, pode comprar pelo site; se quiser ajudar as pessoas carentes, podem participar de nossa campanha de cesta básica e se quiser ajudar a divulgar nosso trabalho, é só compartilhar essa reportagem com os amigos e parentes.

Outras indústrias podem participar?

Todos são bem vindos. Atualmente as indústrias Helena Garrido e Tamba Food já disponibilizaram todos os seus produtos; mas outras indústrias como Sr. Açaí, já estão se adequando. Qualquer outra indústria que tenha condição de entregar seus produtos, porém, será muito bem recepcionada.