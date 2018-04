Ingresso para rainha da Efapi custa R$ 30 por pessoa

Não serão aceitas carteiras de estudantes e crianças a partir de 12 anos também pagam

Onze dos 25 municípios do Norte Pioneiro apresentaram candidatas para concorrer nesta sexta-feira, dia 20, aos títulos de Rainha e Princesa da 46ª Exposição-feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, que será realizada em Santo Antônio da Platina de quarta a domingo da semana que vem.Será nesta sexta-feira às 20 horas no Espaço de Eventos(antigo Moça Prendada), no recinto do parque de exposições Dr.Alício Dias dos Reis.

Os ingressos custam (antecipados) R$ 20 e na hora R$ 30(não inclui comida nem bebida).

A atual diretoria da Sociedade não aceitará meia-entrada, ou seja, estudantes não terão direito a meia-entrada, assim como crianças a partir de 12 anos TAMBÉM são obrigadas a pagar ingresso.

Como atrações uma dupla sertaneja e um DJ.

É provável que receba bom público (mais “seleto” do que anos anteriores) apesar dos preços elevados. É que haverá também o Concurso Rainha Mirim em três categorias: De cinco a oito anos, nove a 11 e de 12 a 15 anos e familiares e amigos poderão comparecer.Pagando, claro.