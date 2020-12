Nesta segunda-feira, dia sete, iniciou-se em todo Norte Pioneiro a “Operação Natal 2020”, que vem empreender esforços para prevenir e coibir a prática de ações delituosas, proporcionar a necessária segurança e tranquilidade à população no período de compras e festas natalinas.

Os trabalhos seguem até o dia 24 de dezembro com um acréscimo de efetivo, além do aplicado diariamente reforço de policiamento é uma constante no final do ano, devido a maior circulação de dinheiro por conta do pagamento do 13º salário de grande parte da população, somada ainda o aumento do fluxo de pessoas nas lojas, bancos e lotéricas, o que demanda maior atenção das forças de segurança pública.