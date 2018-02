Iniciado curso técnico de Enfermagem em Ibaiti

Aula inaugural com presença de autoridades

O Centro Estadual de E ducação Profissional Seiji Hatanda de Ibaiti realizou, no final de semana, a aula inaugural do Curso Técnico em Enfermagem. A iniciativa foi realizada no Centro de Eventos do prédio.

O curso teve duração de dois anos.A primeira turma foi composta de 42 alunos. No mês de julho iniciará a segunda turma.

O evento contou com a presença da diretora do CEEP, Vera Isabel Pereira Pimentel, da chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, professora Arlete Koróviski, da secretária municipal de Educação, a professora Zélia Aristides de Carvalho que representou o prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely de Carvalho, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Carlos, o padre Wagner Faustino, reitor do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, o pastor Reginaldo Paraízo, da Igreja Metodista do Brasil, e outras autoridades locais.

A aula inaugural foi ministrada pelo médico de Wenceslau Braz, Bráulio Cesar Pereira, que discorreu sobre “Ética”.

O técnico de enfermagem é responsável por auxiliar o enfermeiro nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou individual.Além disso, trabalha tanto em hospitais quanto em clínicas médicas e laboratórios de exames.