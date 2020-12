Insira-se no mercado de trabalho e acadêmico com atividade de alto conceito

A Universidade Norte do Paraná (Unopar) está com vagas abertas para o curso de Estética e Cosmética. “Se você gosta de se relacionar com pessoas, se interessa pela área da saúde e acredita que é possível promover o bem-estar por meio de tratamentos estéticos, a carreira em Estética e Cosmética é ideal para você.”, afirma a instituição.

Com mensalidades a partir de R$ 449,00, o tecnólogo abrange:

Bem-estar por meio dos tratamentos estéticos;

Estética corporal, capilar e facial;

Trabalho em clínicas e Spas.

Um especialista em Estética e Cosmética promove qualidade de vida por meio de tratamentos de estética corporal, capilar e facial, realizados com técnicas e equipamentos específicos da área.

Durante o curso, serão estudados conteúdos como Fundamentos de Anatomia e Fisiologia, Cosmetologia, Química Capilar, Recursos Estéticos Aplicados aos Tratamentos Faciais e Estética e Saúde.

Para mais informações acesse: https://www.unopar.com.br/curso/estetica-e-cosmetica-tecnologo/