Inscrições hoje do PSS de estagiários para prefeitura de Andirá

Inscrições na sede da Secretaria de Educação

A Prefeitura de Andirá abre a partir desta quarta-feira, dia 23, na sede da Secretaria Municipal de Educação, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimentos de vagas de estagiários em várias modalidades, além de inserção em cadastro de reserva. O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 08h30m às 11 horas e das 13h30m às 16h30m, dos dias 23 a 29, pessoalmente ou mediante procuração autenticada em cartório, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Rua Sergipe, nº 995, Jardim Montecarlo, em Andirá. Para realizar a inscrição é necessário o número de Cadastro da Pessoa Física (CPF) do candidato.

Os candidatos deverão ter a idade mínima de 16 anos, na data da contratação, e estar devidamente matriculados e frequentando cursos nos níveis: Superior e Técnico (Educação Profissional e Pós Médio). Não poderá se inscrever candidatos que tenham estagiado pelo período igual ou superior a um ano e sete meses na prefeitura (nos casos de estágios curricular não remunerado obrigatório). Também não poderá se inscrever candidatos que já estejam em fase final do curso, faltando menos de seis meses para conclusão. Não poderá se inscrever em mais de uma área de formação.

A prova, objetiva, acontecerá no dia cinco de fevereiro, terça-feira, no período matutino. O horário e local ainda serão publicados em edital, no site da Prefeitura (www.andira.pr.gov.br) e disponibilizados em mural, na sede da Prefeitura. Entre as vagas do PSS constam: Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Assistência Social, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Engenharia civil, Farmácia, Fotografia, Outras Licenciaturas, Pedagogia, Psicologia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Meio Ambiente ou Técnico Ambiental, Nutrição.

O edital também destaca as duas opções de carga horária e valores das bolsas de estágios: para 20 horas por semana, o valor é de R$ 325.00 + R$ 25.00 (auxílio transporte). Para 30 horas por semana, R$ 525.00 + R$ 25.00 (auxílio transporte). Outras informações também podem ser sanadas por telefone: (43) 3538.2527.