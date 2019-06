Inscrições para seleção de estagiário de pós-graduação em Direito

Em Nova Fátima até 5 de julho

A Promotoria de Justiça de Nova Fátima está com inscrições abertas, até 5 de julho, para seleção à vaga de estágio de pós-graduação em Direito. Os interessados – que devem ser bacharéis no curso – devem inscrever-se na Promotoria de Justiça da comarca, das 8h30 às 11h30 e das 13 às 18 horas ou por meio eletrônico, mediante o preenchimento e envio de ficha de inscrição (disponibilizada pela Promotoria e no edital) em conjunto com os demais documentos exigidos (RG e CPF, fotografia 3×4 e currículo atualizado) para o e-mail [email protected]

A primeira fase do teste seletivo será uma prova escrita de conhecimentos jurídicos, aplicada no dia 12 de julho, em que o candidato deverá formular uma solução jurídica de um caso apresentado e responder a questões objetivas em que serão avaliados, além do conhecimento jurídico, o domínio da língua portuguesa. Em uma segunda fase, os candidatos participarão de entrevista individual, em data e local a ser informado pela Promotoria.

Os resultados serão afixados no Fórum da Justiça Estadual da Comarca de Nova Fátima, bem como na seção de estágios da página do Ministério Público do Paraná.

O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 1.887,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 170,00. Informações sobre o processo seletivo, com a descrição do conteúdo programático, podem ser obtidas por meio telefones (43) 3552-1322 das 8h30 às 11 horas e das 13 às 18 horas ou nos editais de seleção: http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Editais_2019/06.junho/070619novafatima_pos.pdf

e retificação: http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Editais_2019/06.junho/240619retificacaopjnovafatima_pos.pdf