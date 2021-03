As inscrições para o Vestibular 2021 da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) terminam nesta quarta-feira, 10 de março. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela internet por meio do endereço vestibular.uenp.edu.br até às 23h59. A prova será aplicada no dia 18 de abril de 2021. Neste ano, serão ofertadas, por meio do processo seletivo, 1083 vagas para ingresso nos 27 cursos de graduação da Universidade.

O coordenador de Processos Seletivos da UENP, Pedro Henrique Carnevalli Fernandes, destaca que serão observados os protocolos de biossegurança vigentes para aplicação das provas, considerando a situação epidemiológica do novo coronavírus. “Acompanhamos diariamente o cenário da pandemia para que as provas do vestibular sigam as recomendações das autoridades sanitárias, visando a preservação e segurança de todas as pessoas envolvidas, sobretudo os candidatos”, afirma.

As orientações serão divulgadas em edital específico, elaborado de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.