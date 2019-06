Instalada estátua de Jesus Misericordioso no Morro do Bim (vídeos)

Mede um metro e 90 centímetros

Na tarde de domingo, dia 23, uma escultura de aproximadamente 1m90cm e pesando em torno de 40 quilos, da figura de Jesus Misericordioso, foi fixada numa cruz locada na última curva de acesso ao alto do Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina.

O município mantém uma forte tradição católica e convive de forma pacífica com evangélicos e outras denominações religiosas.

A cada dia que passa, o Morro do Bim vem se tornando um espaço mais voltado para a oração, meditação, um espaço religioso, tendo como carro chefe a iniciativa de um grupo de mulheres da Igreja Católica, sendo que à frente está a senhora Lázara Ribeiro Petrechi, 76 anos.

O alto do Morro tem deixado de ser um local apenas para contemplar a cidade toda pela visão horizontal privilegiada e ampla, mas vem valorizando mais e melhor os símbolos cristãos como frases e imagens que estimulam as pessoas a refletirem na vida, em seus atos e, naturalmente, na prática da vivência de fé.

A obra foi feita pelo pintor de telas José Carlos Arantes, 53 anos, de Joaquim Távora.

Ele foi contratado pelos grupos católicos de oração e intercessão Rainha da Paz e Jesus Misericordioso, que começou frequentando o morro com apenas três pessoas, passou para quatro, depois cinco e, hoje o número cresceu. A precursora foi à senhora Lázara Petrechi, seguida de Neide de Fátima Moreira, Valdete Biondo Detone, Vanilza do Carmo de Oliveira, Neli, Luzinha e, agora também, entre outros, Tatiane e Paulo.

O artista tavorense levou seis meses para concluir o trabalho não em tempo integral, mas conciliando seus afazeres diários com a missão de produzir um dos mais comoventes símbolos da fé principalmente católica, que é o que se refere a Jesus na Cruz. A estrutura começou ser produzida com espuma expansiva, passando para o acabamento com massa acrílica e envolvido em tecido que estica e, finalmente, o acabamento com resina. José Carlos disse que tinha feito apenas trabalhos menores e este foi o primeiro com o tamanho maior.

Precursora – Ao falar também com a reportagem do npdiario, Lázara Petrechi disse que foi uma iniciativa particular dos grupos motivada por Deus. “Há 12 anos senti que Deus se manifestou para comigo e mandou que fosse feito isso. O tempo passou e não tivemos condições de obedecer ao que se concretizou somente agora, pois foi feito no tempo dele e não no nosso. Arrecadamos então através de ajuda voluntária o valor suficiente para cobrir toda a despesa da confecção da estátua que ficou em R$ 3.800,00”, disse ela.

É um momento de muita alegria para a comunidade e para as voluntárias que tinham esse sonho e ideal e lutaram pela edificação deste santuário da Divina Misericórdia (…), um momento de grande alegria e realização e a gente sente que de fato Deus está marcando cada vez mais a sua presença deixando claro que é um local de Graça, de Bênção e que deve ser acolhido, preservado, e zelado“

Outra novidade já realizada no Morro do Bim, aliás, não somente no alto, mas na maior parte do trajeto, é da colocação de placas com imagens que refletem todo o processo misericordioso do Senhor e muitas frases bíblicas e de meditação. Também foram colocadas cercas de madeiras, com altura aproximada de 60cm em grande extensão, pintadas de branco, acompanhadas de grama.

De um modo em geral, com a aproximação do ponto mais alto do morro, se nota uma estrutura muito benéfica, de bom gosto e cuidado, com a plantação de flores, gramas, colocação de placas pedindo que se cuide do lugar, mantendo-o limpo e preservado. Enfim, nos últimos dois anos é muito clara a transformação do espaço, praticamente tudo feito com a boa vontade, disponibilidade, compromisso e obediência ao desejo de Deus por meio de cinco mulheres incansáveis, conforme relatou a senhora Petrechi.

“Para nós, este espaço é voltado para a Divina Misericórdia. As placas, madeiras, gramas, enfim, tudo foi pago com dinheiro que empregamos voluntariamente aqui, como um Dízimo. Jesus é que nos orienta em tudo o que fazemos e nada é por iniciativa nossa. O que sentimos de revelação, levamos ao conhecimento de nosso Pároco – se referindo ao Padre Rosinei Toniette da Paróquia Santo Antônio de Pádua – também ao Bispo, e vamos fazendo conforme a vontade de Deus” enfatizou dona Lázara.

As mulheres de oração e intercessão estão frequentemente no alto do Morro do Bim, onde há um grande Cruzeiro, a imagem de Jesus Redentor, Capela com Santíssimo, gruta e área de lazer. “Aos sábados e domingos e, também, nos feriados estamos aqui o dia todo e com a Capela aberta para que as pessoas façam suas orações. Durante a semana, principalmente na parte da tarde normalmente estamos por aqui por algumas horas, quando há alguma coisa para fazer. E, na Capelinha rezamos muito pela comunidade e pelos sacerdotes”, disse a senhora Lázara que concluiu: “Tudo isso aqui eu atribuo à vontade de Deus. Ele se manifesta a mim. Com isso entendo que sou apenas uma privilegiada, e como serva, sou obediente, sou uma escolhida e a oração é o que mais faço e isso me move a continuar a missão”, concluiu ela.

Estátua do Cristo Redentor já colocada no alto do morro

Voz da Igreja – O Pároco Padre Rosinei Toniette esteve no local, quando a estátua chegou por volta das 15h15m vindo de Joaquim Távora, e acompanhou todo o processo de fixação na cruz que foi até às 16h20m, quando as dezenas de pessoas ali fizeram oração e acompanharam a bênção dada pelo sacerdote.

“É um momento de muita alegria para a comunidade e para as voluntárias que trabalham no alto do morro e tinham esse sonho e ideal e lutaram pela edificação deste santuário da Divina Misericórdia. É uma conquista do Cristo, para esta cruz, a Cruz da Misericórdia. Realmente um momento de grande alegria, de grande realização e a gente sente que de fato Deus está marcando cada vez mais a sua presença. Isto tudo está deixando claro que é um local de Graça, de bênção e que deve ser acolhido, preservado, e ser zelado e olhado realmente como um lugar da bênção e da misericórdia do Senhor”, destacou Padre Rosinei à reportagem.

Para ele, as transformações foram e estão sento muito nítidas e valorizadas tanto que o espaço é reconhecido pela Diocese. “O local aqui que durante muito tempo foi tratado às vezes com desprezo, esquecido, abandonado por nós algumas vezes, também pela igreja oficial, mas que olha atualmente com muito carinho. Inclusive hoje como espaço está integrado na Rota do Rosário, como parte de Santo Antônio da Platina. É um local de graças e bênçãos para nossa região e que cada vez mais vai ganhando respeito e temos que desenvolver esta espiritualidade desse morro do Cristo, chamado de Morro do Bim, mas que se torna o morro da misericórdia” ressaltou Toniette.

Ao ser questionado se realmente a Igreja Católica hoje está ciente em Santo Antônio da Platina que o alto do Morro do Bim está marcado para motivar a fé do povo, Padre Rosinei deixou bem claro que tanto a Paróquia como a Diocese estão envolvidas dando apoio e, como disse, colocando o espaço na Rota do Rosário.

“A Igreja está sim do lado, nosso Bispo Diocesano – se referindo a Dom Antônio Braz Benevente – pediu essa presença, este auxílio, esta ajuda e esta benção junto a este grupo que aqui trabalha e que aqui edifica e que durante longo tempo trabalhou no seu anonimato. Mas é claro que tem muita coisa que precisa ser conversada ao longo do tempo, muita coisa precisa ser acertada, aquilo que é plausível, viável, aquilo que realmente é possível dentro da realidade do morro e da própria comunidade de Santo Antônio da Platina, mas, realmente, é um espaço de graça e a Igreja hoje olha com bons olhos para este espaço e para todas estas voluntárias que aqui trabalham voluntariamente com muito carinho e dedicação”, enalteceu o Pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Ele recordou o trabalho que é notado visualmente. “Olhando ao nosso redor, são as placas, são as cruzes colocadas nas curvas, a edificação do banheiro que está sendo feita, a restauração da própria praça lá do Cristo da Misericórdia (da Ressurreição), a edificação da Capela do Santíssimo”.

Missas – Quanto ao futuro, Padre Rosinei Toniette deixou bem claro a provável realização de Celebrações de Santas Missas na Capelinha do Santíssimo no alto do Morro do Bim. “Temos propósito, e não sei se para breve espaço de tempo, para a realização de Celebração no alto do morro, celebrações periódicas, valorizando este grupo e valorizando também todo este espaço de oração e de encontro”, afirmou o religioso.

Gestão pública – Com relação ao apoio do poder público, que, aliás, ajudou no envio de terra e água por ocasião do plantio de grama e flores, Padre Rosinei deixou bem claro que é necessária uma boa parceria e que os gestores do serviço público estejam engajados.

“Tendo em vista toda a iniciativa que esse pessoal do grupo fez até hoje e que a comunidade tem correspondido, com muito esforço, aliás, notamos que o grupo toma a frente com carinho e esforço e a comunidade corresponde. Então a gente espera do poder público, a estrada, o acesso facilitado, maior segurança no espaço e com a estrada isso favorece; também iluminação ambiente vai favorecer, assim como a água no ambiente, ainda mais agora com a conquista dos banheiros isso se torna mais plausível e a família, vindo passar um final de tarde ou uma noite, encontraria um local adequado para frequentar. Depois a organização do espaço. Nós precisamos estar atentos a isso. É claro que é um espaço tumultuado devido à fiação das sustentações das torres de comunicação que temos no alto do morro, mas que é também um espaço muito rico para encontro, confraternização, para o diálogo, para a oração, para estar ali na convivência familiar e entre amigos. Creio que o poder público pode ajudar muito nesse sentido de reorganizar, de ajudar este espaço de manter mais vivo o acesso a este lugar e a segurança de quem estiver nesse espaço”, concluiu o Pároco ainda informando que, por enquanto, o bispo fez pedido para que apenas a Paróquia Santo Antônio de Pádua esteja à frente dos trabalhos de orientação no alto do Morro do Bim, não descartando para o futuro o envolvimento das outras três paróquias do Município.

REPORTAGEM: FÁBIO GALHARDI/ESPECIAL PARA O NPDIARIO