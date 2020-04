Instalada estrutura da UTI adulta no Hospital Regional do Norte Pioneiro

Equipes médicas estão sendo contratadas neste final de semana

Conforme o npdiario antecipou em primazia, o governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta quinta-feira (9) no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. A unidade é considerada estratégica no combate ao novo coronavírus e terá dez leitos de UTI e oito enfermarias já a partir da semana que vem.

O hospital tem 73 leitos e atende 22 municípios da 19ª Regional de Saúde. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tinha sido planejada no projeto original, mas ainda não estava em funcionamento. Ela será ativada para atender, nesse primeiro momento, os pacientes com infecções causadas pela Covid-19, mas depois será mantida dentro do perfil assistencial do hospital, que é atenção materno-infantil e traumato ortopedia.

Ratinho Junior destacou que o Governo do Estado vai garantir atendimento emergencial regionalizado contra o coronavírus. “O Hospital Regional do Norte Pioneiro atende uma grande região do Estado. Ele não tinha UTI, e nós a instalamos junto com o tomógrafo para que toda essa estrutura funcione adequadamente”, afirmou. “Esse hospital vai atender com capacidade máxima junto com a Santa Casa de Jacarezinho, que tem outros dez leitos de UTI já em funcionamento, para dar tranquilidade para a região fazer o enfrentamento do coronavírus”.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, disse que a decisão da abertura da UTI atende uma necessidade do Norte Pioneiro. “Esse hospital é importante para toda a região. Os prefeitos e os deputados que a representam pediam intensamente essa UTI. Alugamos um tomógrafo e a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná conseguiu operacionalizar os leitos”, avaliou.

De acordo com o secretário, o Estado está fazendo um grande reforço no hospital. “E não é apenas uma UTI, mas quase 30 leitos entre enfermarias de apoio e cuidado intermediário” afirmou. “O hospital isolou essa área e vai trabalhar com duas portas. Uma vez vencida a pandemia os leitos clínicos ficam no Norte Pioneiro”.

INFRAESTRUTURA – A abertura dessa UTI está dentro da estratégia de reforço na infraestrutura hospitalar para combater a Covid-19. Já foram contratados 419 novos leitos de UTI e a expectativa é ultrapassar a marca de mil novos com a finalização das obras de três hospitais regionais em Ivaiporã (Vale do Ivaí), Guarapuava (Centro) e Telêmaco Borba (Campos Gerais); e de readequação nos hospitais universitários de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.

“O planejamento da Saúde já era descentralizar. Vínhamos trabalhando nesse sentido ao lado de hospitais filantrópicos, privados e as santas casas. Fortalecemos os consórcios municipais na área de consultas sem urgência. E nesse ano intensificamos o planejamento para combater a dengue. Agora, diante desse contexto, estamos mais preparados para atender esse compromisso com os municípios do Interior”, complementou Ratinho Junior.

PRESENÇAS – Também participaram da visita o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o Chefe de Gabinete, Daniel Villas Bôas; os deputados Luiz Cláudio Romanelli, Cobra Repórter e Pedro Lupion; o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto; Marcello Augusto Machado, presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas); além de lideranças regionais, como o tenente-coronel Luiz Francisco Serra, o prefeito Antonely Carvalho (Ibaiti), a diretora-geral do Regional, Ana Cristina Micó.