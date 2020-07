Instaladas placas de alerta sobre coronavírus no centro de Ibaiti

Na Rua Paraná (local de grande circulação de pessoas)

A Prefeitura de Ibaiti instalou placas com alertas sobre o novo coronavírus na Rua Paraná, no centro comercial da cidade (fotos). A via é um dos principais locais de grande circulação de pessoas na região.

A ação tem como objetivo reforçar as medidas de combate à pandemia, com a população.

O comércio de Ibaiti é um dos principais da região e pela Rua Paraná passa diariamente milhares de pessoas durante o horário comercial.

Além de dezenas de lojas, a via concentra também varias agências bancárias incluindo as agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, responsáveis pelos pagamentos do Auxilio Emergencial do Governo Federal à moradores de Ibaiti e cidades vizinhas.